Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia- OAB RO entrega credenciais a mais de 50 novos advogados

Por Ascom-OAB/RO

Publicada em 25/08/2026 às 11h13

A tarde desta segunda-feira, 24, foi um marco na trajetória profissional de mais de 50 bacharéis em Direito. Em uma cerimônia carregada de simbolismo e emoção, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) realizou a tradicional solenidade de entrega das carteiras profissionais, habilitando oficialmente os novos membros para o exercício da advocacia.

O evento lotou o auditório da Seccional, reunindo familiares, amigos e membros da diretoria. Além do ato administrativo, a entrega da credencial representa o rito de passagem decisivo para os jovens advogados, consolidando anos de dedicação acadêmica e a aprovação no rigoroso Exame de Ordem.

O papel institucional e o compromisso com a justiça

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da OAB RO, Dr. Márcio Nogueira, que fugiu das tradicionais orientações técnicas para provocar os novos profissionais a buscarem o verdadeiro significado de suas carreiras. Ele lembrou que a sociedade confia ao advogado algo extraordinariamente poderoso: a voz de quem precisa de ajuda.

“Passamos grande parte da nossa formação aprendendo o que fazer e como fazer. Mas uma vida significativa exige que descubramos também por que fazemos. É perfeitamente possível construir uma carreira sem construir uma vocação. (…) Não cometam o erro de confundir sucesso com significado. Descubram o seu porquê”, aconselhou o presidente.

O presidente Márcio também abordou a revolução tecnológica e a Inteligência Artificial não como uma ameaça, mas como um filtro para a verdadeira essência da profissão.

“Quanto mais inteligente ficar a máquina, mais humana precisará ser a advocacia. Não disputem com a tecnologia aquilo que ela fará melhor do que nós. Cultivem aquilo que nenhuma tecnologia deveria substituir: discernimento, coragem, empatia, responsabilidade, confiança e humanidade”, destacou.

A voz da Jovem Advocacia: de promessa a realidade

Para os mais de 50 novos advogados, o instante em que seus nomes foram chamados para receber o documento físico materializou o início de uma nova jornada. O sentimento de alívio e orgulho era visível entre os presentes, que agora carregam a responsabilidade de ser a voz do cidadão no sistema de justiça.

Representando o sentimento coletivo dos novos profissionais credenciados nesta tarde, a agora advogada, Dra. Eduarda Alves, compartilhou os bastidores dessa conquista. “Foram 5 anos de graduação e muitas noites de estudos. É um momento muito feliz e gratificante para toda minha família e, principalmente, para mim”.

Acolhimento e próximos passos

Com a credencial em mãos, os novos advogados passam a integrar oficialmente os quadros da Ordem. A partir de agora, eles são convidados a participar ativamente da instituição por meio das diversas Comissões Temáticas da OAB RO e já podem usufruir de todo o suporte e dos benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO).

O evento desta segunda-feira reforça o compromisso da atual gestão em acolher a jovem advocacia, garantindo que os novos profissionais tenham o amparo necessário para dar os primeiros e fundamentais passos em suas carreiras.