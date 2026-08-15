O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte segue com calor e possibilidade de chuva neste sábado (15)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 15/08/2026 às 08h30

A Região Norte terá um sábado de calor e variação de nebulosidade, com possibilidade de chuva isolada em áreas do norte e oeste.

Em Boa Vista (RR), a temperatura varia entre 25 e 34°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

Em Belém (PA), a mínima é de 24°C e a máxima de 34°C, com muitas nuvens.

Em Macapá (AP), os termômetros ficam entre 24 e 33°C, também com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

Em Manaus (AM), a temperatura varia de 26 a 36°C, com muitas nuvens.

Em Porto Velho (RO), a mínima é de 25°C e a máxima chega a 37°C, com muitas nuvens.

No Acre, Rio Branco terá temperaturas entre 22 e 35°C, com muitas nuvens.

Em Palmas (TO), o tempo permanece firme, com poucas nuvens e temperaturas entre 25 e 38°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).