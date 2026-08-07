Mariana Rios fala sobre aborto:

Por IG

Publicada em 07/08/2026 às 10h57

Mariana Rios contou que sofreu uma perda gestacional. A atriz publicou um vídeo em suas redes sociais e contou que descobriu uma gravidez, mas lamentou que a gestação não tenha seguido adiante. "Parecia um milagre", disse ela ao falar do momento em que viu o resultado positivo.

Mariana disse que descobriu a gravidez em 19 de julho, meses depois de dar à luz a Palo, primeiro filho, fruto do relacionamento com o economista João Luiz Diniz D'Ávila, conhecido como Juca Diniz.

"No dia 19 de julho, recentemente, eu descobri que eu estava grávida, naturalmente. Engraçado, né? Depois de tanto tempo tentando, depois de todo o processo da FIV (Fertilização in Vitro), aquele positivo, aquilo, sim, parecia um milagre. Então comemoramos muito, eu e o João, a gente riu, se emocionou, fez videochamada com a família inteira, com os amigos mais próximos, e por alguns minutos só existia felicidade", disse.

A artista disse que, ao descobrir que estava grávida, conversou com o esposo sobre a possibilidade de a gestação não evoluir.

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"Quando tudo se acalmou, eu sentei do lado do João e falei assim: 'Eu quero que, aconteça o que acontecer, a gente nunca se esqueça dessa sensação que estamos vivendo agora. Porque essa sensação já é um presente'. Mas eu disse também que eu tinha medo, medo da gravidez não evoluir e que eu não queria passar os próximos dias presa a esse medo", pontuou.

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Ela ressaltou ainda que, mesmo diante dos exames que apontavam a interrupção da gestação, estava em paz.

Naquele instante, eu entendi, gente, uma coisa que eu nunca mais vou esquecer: muita gente acha que fé é acreditar que Deus vai realizar exatamente o que a gente deseja. Eu não acredito.Mariana Rios

Segunda perda gestacional

Essa é a segunda perda gestacional sofrida por Mariana. Em 2020, quando estava noiva do empresário Lucas Kalil, ela revelou publicamente ter sofrido um aborto espontâneo.

A atriz também falou sobre as tentativas de ser mãe, principalmente por meio de processos de fertilização in vitro, e da incompatibilidade genética com Juca Diniz. Mariana realizou o sonho da maternidade em dezembro de 2025, ao dar à luz ao filho Palo.