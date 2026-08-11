Por assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 08h31

Faltam apenas seis dias para a primeira edição do Jaru, Brasa e Tradição, festival de churrasco promovido pela Prefeitura de Jaru através da Secretaria Municipal Esporte, Cultura, Lazer Turismo – Semecelt em parceria com a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, Articulações Políticas e Comunicação – Semap.

O festival acontecerá no próximo domingo (16), no Bosque Beira Rio, das 9h às 20h. O Jaru, Brasa e Tradição conta com a participação de cinco assadores profissionais, além de empreendedores do ramo de sobremesas e bebidas em geral.

A programação inclui shows musicais, espaço kids com acesso gratuito aos brinquedos e praça de alimentação.

O prefeito Jeverson Lima afirmou que o festival tem como objetivo valorizar a gastronomia e a produção de carne local. “O Jaru, Brasa e Tradição vai proporcionar momentos de lazer para as famílias e a possibilidade de as pessoas conhecerem mais do talento dos assadores, celebrando os sabores e tradições da nossa região”, destacou.

Durante o evento, o público encontrará opções para o almoço e jantar, todas com o churrasco como item principal dos pratos. Os assadores também participarão do concurso gastronômico, que irá escolher a melhor costela do evento com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados.