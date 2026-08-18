Por João Albuquerque

Publicada em 18/08/2026 às 08h37

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até a próxima sexta- feira, 21, para cursos técnicos, que serão ofertados em Porto Velho. As matrículas podem ser realizadas nos turnos da manhã, tarde ou noite na Escola Técnica Estadual (Etec) e nos polos Rio Branco e Flora Calheiros, onde serão ministradas as aulas. Para se inscrever o candidato deve ter concluído ou está cursando o ensino médio.

Todas as informações do edital estão disponibilizadas no link:

https://rondonia.ro.gov. br/wp-content/uploads/2026/08/ SEI_75552800_Edital_16-Cursos_ Tecnicos.pdf

No ato da matrícula é preciso apresentar a seguinte documentação:

Documento de Identidade, podendo ser: Carteira de Identidade Nacional – CIN, Registro Geral – RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) novo model, Passaporte, Carteira de Trabalho, Registro Nacional de Estrangeiro – RNE e Cédula de Identidade de Estrangeiro – CIE.

- CPF

- Comprovante de endereço atualizado (últimos três meses)

- Comprovante de escolaridade - Declaração de Matrícula, Certificado de Conclusão e Histórico Escolar atualizado (ano letivo 2026).

Enquanto jovens em início de carreira encontram no ensino técnico um caminho para acelerar o seu ingresso no mercado de trabalho, quem já está atuando busca novos conhecimentos para ampliar as chances de crescimento na profissão que já exerce ou fazer a reconversão profissional, ou seja, mudar de ramo de atividade.

NOVA PROFISSÃO

A moradora da Vila São João na zona rural de Porto Velho, Izana Barbosa Barros, 45, decidiu se reinventar profissionalmente e quer se habilitar em novas profissões. Depois de atuar como professora durante oito anos decidiu trocar o setor educacional pela construção civil.

Ela concluiu no segundo semestre de 2026, o Curso Técnico em Edificações e acaba de se matricular no Curso Técnico em Segurança do Trabalho. “Meu marido, que é pedreiro, terminou o Curso Técnico em Logística e temos planos de abrir uma empresa”, declarou a estudante.

CURSOS OFERTADOS

- Técnico em Agronegócio

- Técnico em Secretaria Escolar

- Técnico em Administração

- Técnico em Marketing

- Técnico em Eventos

- Técnico em Comércio