Empenho do SINTERO garante recesso de 10 dias para técnicos e analistas educacionais

Por SINTERO

Publicada em 28/08/2026 às 14h35

Uma antiga reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) se transforma em mais uma importante conquista para os profissionais da educação. A Assembleia Legislativa de Rondônia promulgou, no último dia 25 de agosto, durante sessão ordinária, o Projeto de Lei Complementar nº 205/2026, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 680/2012, referente ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Rondônia.

Com a nova medida, técnicos e analistas educacionais passam a ter direito a um recesso de 10 dias, que deverá ser usufruído no período compreendido entre o término do primeiro semestre letivo e o início do segundo semestre letivo. O tempo de descanso será organizado conforme escala a ser definida pela chefia imediata.

A Lei Complementar já havia sido assinada e promulgada pelo secretário de Estado da Educação, Massud Badra, no dia 17 de julho, consolidando um importante avanço na garantia de direitos para esses profissionais.

“Esta é uma conquista muito importante para os técnicos e analistas educacionais e resultado de uma luta antiga do SINTERO. Cada direito alcançado representa o fortalecimento da nossa categoria. Demonstra também a importância da organização coletiva e da luta do SINTERO, que seguirá firme na defesa e na valorização de todos os profissionais da educação, pois direitos se conquistam”, destacou Dioneida Castoldi, presidenta da entidade.

A conquista representa o resultado de uma luta histórica do SINTERO, que há anos defende o reconhecimento e a valorização dos técnicos e analistas educacionais, assim como de todos os segmentos que compõem a educação pública de Rondônia.

Mais uma vez, a mobilização e a atuação sindical demonstram a importância da organização coletiva na defesa e ampliação de direitos. O SINTERO permanecerá acompanhando as demandas da categoria e lutando por melhores condições de trabalho, valorização profissional e novas conquistas para os trabalhadores e trabalhadoras em educação.