Campanha de multivacinação e pesagem do Bolsa Família será realizada em Jaru no sábado (22)

Por ASSESSORIA

Publicada em 15/08/2026 às 08h31

A campanha de multivacinação, promovida pela Prefeitura de Jaru por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, acontecerá no sábado, dia 22 de agosto, das 8h às 17h, nas unidades de saúde Carlos Chagas (Setor 05) e Rute de Souza (Setor 07).

A ação tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal no município e realizar a atualização da caderneta de vacinas da população, conforme prevê o Calendário Nacional de Vacinação.

Durante a campanha, também haverá a pesagem obrigatória do Bolsa Família e a busca ativa de adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizadas contra o HPV.