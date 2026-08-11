Cacoal recebe mais de R$ 2,8 milhões do FPM no primeiro decêndio de agosto

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 11/08/2026 às 08h42

Os municípios brasileiros recebem nesta segunda-feira, 10 de agosto, mais de R$ 8,9 bilhões referentes ao primeiro decêndio de agosto do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Em Cacoal, o valor previsto para o crédito é de R$ 2.820.406,98, conforme demonstrativo da transferência.

Os dados indicam que o município, identificado pelo código IBGE 1100049, receberá uma parcela de R$ 2.820.406,98. Não há valor de reserva registrado para Cacoal neste repasse e, por isso, o valor total do FPM permanece em R$ 2.820.406,98.

A transferência nacional apresenta crescimento significativo em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo as informações divulgadas, o montante do primeiro decêndio de agosto de 2026 é aproximadamente 17% superior ao repassado no mesmo período de 2025, quando os municípios receberam cerca de R$ 7,39 bilhões.

Conforme apurou O Minuto Notícia, o desempenho representa um cenário favorável às administrações municipais, mesmo diante das pressões provocadas pela inflação e pelo aumento dos preços dos combustíveis.

Segundo especialistas, retirados esses efeitos conjunturais, o comportamento do FPM ainda demonstra um resultado positivo para as prefeituras ao longo de 2026.

O Fundo de Participação dos Municípios é uma das principais fontes de receita das administrações municipais brasileiras, especialmente das cidades que possuem maior dependência das transferências constitucionais. Os recursos podem contribuir para a manutenção de serviços públicos e para o custeio de diferentes áreas da administração, respeitando as vinculações previstas em lei.

Para Cacoal, o ingresso de mais de R$ 2,8 milhões representa reforço importante no caixa municipal neste início de agosto. Resta saber em que serão aplicados e/ou investidos esse montante.

As informações são do Brasil 61 e demonstrativo do Fundo de Participação dos Municípios.