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ANAMPRA convoca associados para Assembleia Geral Extraordinária em Guajará-Mirim
Reunião será realizada em 12 de setembro de 2026 e tratará da eleição e posse da nova diretoria, mudança da sede social e alterações na atuação da associação
Por
Assessoria
Publicada em
26/08/2026 às 14h04
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ANAMPRA
Guajará-Mirim
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