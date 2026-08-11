Alunos de 11 municípios recebem kits profissionais para empreender e ingressar no mercado de trabalho

Por Assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 08h49

O Programa de Qualificações e Capacitações Profissionais de Rondônia segue transformando a realidade de milhares de rondonienses por meio da qualificação e da geração de oportunidades. Além da oferta de cursos gratuitos, a iniciativa garante aos concluintes a entrega de kits profissionais, permitindo que eles iniciem suas atividades de forma imediata, seja como empreendedores ou ingressando no mercado de trabalho.

Alunos de diversos municípios do estado já receberam seus kits profissionais, compostos por equipamentos e ferramentas essenciais para o exercício da profissão aprendida durante a capacitação. Na mais recente etapa de entregas, que teve início em julho deste ano, foram contemplados os municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta d'Oeste, Rolim de Moura, Candeias do Jamari, Ariquemes, Buritis, Mirante da Serra e Presidente Médici. A entrega representa um importante incentivo para que os participantes coloquem em prática os conhecimentos adquiridos e ampliem suas possibilidades de geração de renda.

Desde sua implantação, em 2024, cerca de 3.200 kits profissionais foram entregues, fortalecendo a autonomia dos concluintes e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dos municípios atendidos.