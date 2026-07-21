Vacina: Proteção contra a bronquiolite disponível no SUS do município de Ariquemes

A bronquiolite é uma das principais causas de internação de bebês, principalmente nos primeiros meses de vida. Pensando na proteção das nossas crianças, o SUS de Ariquemes disponibiliza a vacina/imunização para prevenção da bronquiolite, uma importante medida para reduzir o risco de formas graves da doença.
Se o seu bebê faz parte do público indicado, procure um dos pontos de atendimento e mantenha a proteção em dia.
Locais e horários de atendimento:
Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Segunda a quinta-feira
Das 7h30 às 12h e das 14h às 17h
Sexta-feira
Das 7h30 às 13h
Sala do Ambulatório (ao lado do Sebrae)
Segunda a sexta-feira
Das 9h às 12h e das 14h às 17h
Sábados, domingos e feriados
Das 9h às 12h
A prevenção salva vidas e garante mais tranquilidade para as famílias. Proteja quem você mais ama!
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