Semasf reforça estrutura de atendimento a crianças e adolescentes com novos equipamentos e veículo

Por Natália Pessoa

Publicada em 06/07/2026 às 14h14

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou nesta segunda-feira (6) a entrega de novos equipamentos e de uma caminhonete que irão reforçar a estrutura de atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) às crianças e adolescentes em situação de violência.

Os itens foram adquiridos por meio de recursos obtidos com a aprovação de um projeto elaborado pela equipe técnica da Semasf em edital promovido pelo Banco Santander. Todos os equipamentos e materiais solicitados têm como objetivo tornar o local de atendimento mais humanizado e acolhedor, proporcionando espaços mais adequados às diferentes faixas etárias.

A caminhonete será utilizada no deslocamento das equipes técnicas e, quando necessário, de crianças, adolescentes e seus familiares, facilitando o acesso aos atendimentos, especialmente para moradores da zona rural.

A secretária municipal de Assistência Social e Família e vice-prefeita de Ji-Paraná, Marley Muniz, ressaltou que os investimentos contribuem para fortalecer a estrutura do serviço.

“Os novos equipamentos e o veículo ampliam as condições de atendimento do Creas, proporcionando um ambiente mais adequado para o acolhimento das crianças, dos adolescentes e de suas famílias, além de facilitar o deslocamento das equipes técnicas para a realização dos atendimentos.”

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela Semasf para qualificar os serviços de proteção social especializados destinados às crianças, aos adolescentes e às famílias acompanhadas pelo Creas.