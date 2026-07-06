Prefeitura realiza pit stop educativo para conscientizar população sobre prevenção às queimadas em Vilhena

Por ASSESSORIA

Publicada em 06/07/2026 às 14h18

Prefeitura realiza pit stop educativo para conscientizar população sobre prevenção às queimadas em VilhenaPara conscientizar a população sobre a importância da prevenção às queimadas ilegais durante o período de estiagem, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) promoveu, na última semana, um pit stop educativo na Avenida Major Amarante.

A iniciativa reforça que a prevenção é a principal ferramenta no combate às queimadas já que grande parte dos incêndios registrados durante a seca tem origem na ação humana, seja pela limpeza de terrenos com o uso do fogo, descarte irregular de materiais inflamáveis ou outras práticas proibidas pela legislação ambiental.

Durante a ação, as equipes distribuíram materiais informativos e orientaram sobre os impactos causados pelas queimadas, que comprometem a qualidade do ar, colocam em risco a saúde da população, ameaçam a fauna e a flora, além de favorecerem a ocorrência de incêndios de grandes proporções.

A mobilização contou com a parceria do Tiro de Guerra, do Corpo de Bombeiros Militar, da Defesa Civil e dos Bombeiros Mirins da Escola Estadual Dom Pedro II, que participaram da abordagem aos condutores e auxiliaram na distribuição dos materiais educativos.

De acordo com a Semma, o trabalho de conscientização continuará sendo intensificado ao longo de todo o ano e reforça que proteger o meio ambiente é uma responsabilidade compartilhada e que pequenas atitudes da população fazem a diferença para evitar incêndios, preservar a biodiversidade e garantir mais qualidade de vida para todos.