Prefeitura informa que estão abertas as inscrições para o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

Por Assessoria

Publicada em 06/07/2026 às 14h21

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), informa que estão abertas, por *prazo indeterminado*, as inscrições para o *Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora*.

O serviço tem como objetivo garantir *acolhimento provisório, cuidado e proteção a crianças e adolescentes* que, por determinação judicial ou medida protetiva, precisam ser temporariamente afastados do convívio com suas famílias de origem.

A Família Acolhedora oferece um ambiente seguro e afetivo durante esse período, contribuindo para a proteção e o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

*Inscrições gratuitas:* SEMDES – Avenida Jamari, nº 4615, Setor 02

*Horário:* das 07h30 às 13h30

*Informações:* (69) 3516-2046

*E-mail:* [email protected]

Acesse o edital completo no [Portal da Transparência da Prefeitura de Ariquemes https://transparencia.ariquemes.ro.gov.br

*Acolher é cuidar, proteger e transformar vidas.*