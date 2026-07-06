Prefeitura informa que estão abertas as inscrições para o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), informa que estão abertas, por *prazo indeterminado*, as inscrições para o *Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora*.
O serviço tem como objetivo garantir *acolhimento provisório, cuidado e proteção a crianças e adolescentes* que, por determinação judicial ou medida protetiva, precisam ser temporariamente afastados do convívio com suas famílias de origem.
A Família Acolhedora oferece um ambiente seguro e afetivo durante esse período, contribuindo para a proteção e o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
*Inscrições gratuitas:* SEMDES – Avenida Jamari, nº 4615, Setor 02
*Horário:* das 07h30 às 13h30
*Informações:* (69) 3516-2046
*E-mail:* [email protected]
Acesse o edital completo no [Portal da Transparência da Prefeitura de Ariquemes https://transparencia.ariquemes.ro.gov.br
*Acolher é cuidar, proteger e transformar vidas.*
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