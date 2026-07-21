Por Assessoria

Publicada em 21/07/2026 às 08h36

Prefeitura de Guajará-Mirim realiza Ação em Saúde na OSC Peniel – CORDATUS e amplia acesso aos serviços de prevenção e atendimento

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), promoveu uma importante Ação em Saúde na Organização da Sociedade Civil Peniel – CORDATUS, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o fortalecimento da atenção integral à população.

A iniciativa reuniu equipes do Serviço de Assistência Especializada (SAE), da Atenção Primária à Saúde (APS) e demais profissionais da Rede Municipal de Saúde, proporcionando atendimentos, orientações e ações educativas voltadas à promoção da qualidade de vida dos participantes.

Durante a ação, foram realizados 17 atendimentos médicos, além da aplicação de 17 testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, contribuindo para o diagnóstico precoce e o encaminhamento oportuno aos serviços especializados quando necessário.

A equipe também promoveu a atualização da situação vacinal dos participantes, com 19 pessoas imunizadas, reforçando a importância da vacinação como uma das principais estratégias de prevenção de doenças.

Como parte das atividades educativas, foram ministradas palestras sobre Tuberculose, abordando formas de transmissão, sintomas, prevenção, diagnóstico e tratamento, e sobre Saúde Mental, destacando a importância do autocuidado, da prevenção ao uso de álcool e outras drogas e do fortalecimento da rede de apoio.

Os participantes ainda receberam orientações individuais sobre a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além de encaminhamentos para continuidade do acompanhamento na Rede Municipal de Saúde, sempre que identificado a necessidade de atendimento especializado.

A Prefeitura de Guajará-Mirim segue investindo em ações que aproximam os serviços públicos da comunidade, fortalecendo a promoção da saúde, a prevenção de agravos e o acesso humanizado aos cuidados oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).