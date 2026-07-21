Lula desafia Rubio a montar comitê para Flávio:

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 21/07/2026 às 10h13

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desafiou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, a vir ao Brasil e montar um comitê para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

A declaração foi feita nesta segunda-feira (20), durante a convenção nacional do PDT, em Brasília. No evento, o partido oficializou apoio à tentativa de reeleição do petista e confirmou sua participação na aliança liderada pelo PT nas eleições de 2026.

“Se o secretário de Estado americano Marco Rubio quiser vir apoiar meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque vamos derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país”, afirmou Lula.

Antes da provocação, o presidente acusou políticos brasileiros de recorrer ao governo norte-americano para tentar impor sanções ao país. “Hoje não temos um, mas vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para impor punição ao Brasil”, declarou.

Rubio se reuniu com Flávio Bolsonaro em Washington em maio, durante uma viagem do senador aos Estados Unidos. O pré-candidato também teve encontros com o presidente Donald Trump e com o vice-presidente JD Vance.

As críticas de Lula ocorreram após o governo Trump impor tarifas de 25% a milhares de produtos brasileiros. O tema passou a ocupar espaço na disputa presidencial, com o petista e Flávio trocando acusações sobre a responsabilidade pelo aumento das taxas.

Na convenção do PDT, Lula relacionou o embate com os Estados Unidos à defesa da soberania nacional. Segundo ele, as decisões sobre o futuro do Brasil devem ser tomadas internamente, sem interferência de outros países.

“Aqui nós erramos por nós. Nós acertamos por nós. E aqui ninguém diz o que vamos fazer. Aqui nós decidimos o que fazer, porque isso significa a gente voltar a andar de cabeça erguida e defender a nossa soberania”, discursou.

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi também fez críticas a Trump e afirmou que a legenda apoiará Lula desde o primeiro turno. O ex-ministro da Previdência chamou o petista de “único antídoto” contra o presidente norte-americano.

“Você representa hoje o único antídoto à desgraça chamada Trump. O senhor resgata a história do povo brasileiro, de Brizola, dos brasileiros que morreram servindo a nação. O senhor é um patriota”, disse Lupi.

Ao agradecer o apoio, Lula citou Leonel Brizola, fundador do PDT, e criticou a deterioração do debate político brasileiro nos últimos anos.

“Eu acho que o Brasil sente saudade do tempo que a gente fazia política neste país, com um pouco de decência, de respeitabilidade ao povo brasileiro, porque a política nos últimos anos apodreceu”, afirmou.

O PDT é o primeiro partido a oficializar a entrada na coligação de Lula para a eleição deste ano. O presidente também conta com o apoio de PSB, PSOL, Rede, PV e PCdoB.

A convenção reuniu o presidente do PT, Edinho Silva, integrantes do governo federal e lideranças pedetistas, entre elas Carlos Lupi, Juliana Brizola, André Figueiredo, Afonso Motta, Leila Barros e Celso Sabino.