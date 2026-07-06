Hildon percorre oito municípios em cinco dias e firma compromissos com a população

Por Assessoria

Publicada em 06/07/2026 às 14h10

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao Governo do Estado pela Federação União Progressistas, Hildon Chaves, percorreu oito municípios em jornada pelo Vale do Jamari, firmou compromissos com a população, elegeu prioridades para a região e confirmou a realização de obras que são aguardadas há muitos anos.

Ao longo dos últimos cinco dias, Hildon esteve em Buritis, Ariquemes, Jaru, Vale do Anari, Machadinho do Oeste, Cujubim, Monte Negro e Cacaulândia.

A viagem, encerrada neste domingo (5), foi utilizada por Hildon para estreitar o diálogo com as lideranças políticas e empresariais, de comerciantes e produtores rurais e com a população das regiões visitadas, com objetivo de formatar seu plano de governo para o Estado.

“É uma grata satisfação saber que as pessoas estão aderindo ao nosso projeto, estamos dispostos a conversar com toda a população, ouvir seus sonhos e também as suas queixas, para construirmos um plano de governo que será para todos”, afirmou o pré-candidato, que manteve um ritmo acelerado de visitas e encontros ao longo dos últimos dias.

BURITIS

A jornada teve início na quarta-feira (1º), em Ariquemes, num encontro promovido pelo vereador Eriques Santos, que reuniu lideranças políticas da região e contou com a participação da pré-candidata ao Senado, Mariana Carvalho. “Hildon é homem sério e íntegro, tem experiência e capacidade para gerir nosso Estado, assim como fez na capital, com eficiência e honestidade”, afirmou o vereador Eriques.

De Ariquemes, Hildon seguiu para Buritis, onde participou na quinta-feira (2) de encontros com lideranças locais e de moradores, concedeu entrevista à Rádio Interativa FM e gravou conteúdo para o portal Buritis Agora.

O pré-candidato visitou o comércio, trocou ideias com a população e encerrou o dia numa reunião com empresários e lideranças religiosas, ouvindo demandas e debatendo propostas para o desenvolvimento do município.

Na sexta-feira (3), Hildon visitou o presídio de Buritis para conhecer de perto o projeto de ressocialização “Novo Olhar”, que se tornou referência em Rondônia ao empregar mão de obra dos detentos de bom comportamento na fabricação de bloquetes, porteiras, móveis rurais e na manutenção de prédios públicos. Depois, o pré-candidato se encontrou com produtores de cacau e açaí da região.

JARU

De Buritis, Hildon seguiu para Jaru, onde reuniu-se com a diretoria da Associação Comercial e Industrial (ACIJ), concedeu entrevista à Rádio Massa FM e participou de um encontro com lideranças políticas, empresários e profissionais da área jurídica, discutindo o cenário econômico e perspectivas para a região.

No sábado (4), a agenda começou em Vale do Anari, onde o pré-candidato se encontrou com lideranças locais e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. De Vale do Anari, Hildon seguiu para Machadinho do Oeste, onde concedeu entrevista à Rádio 97 FM, visitou a Feira da Agricultura Familiar e participou do Encontro dos Condutores do SUS de Rondônia, promovido pela Associação AAMA.

MACHADINHO

Nestes encontros, diversas personalidades da política e do setor produtivo destacaram o histórico de trabalho de Hildon Chaves nos oito anos em que atuou como prefeito da capital.

“Conheci Porto Velho antes e depois do prefeito Hildon e posso dizer com toda tranquilidade que ele foi responsável por uma grande transformação em nossa capital, como nenhum outro havia feito antes, e por isso apoio sua pré-candidatura ao Governo do Estado”, explicou o ex-deputado Ezequiel Junior, de Machadinho do Oeste, forte liderança política da região, que anunciou formalmente seu apoio à pré-candidatura.

Os vereadores Irmãozão (Edilson Moraes de Oliveira) e Daniel Veterinário (Daniel Victor Ferreira Souza) também ressaltaram o trabalho executado por Hildon Chaves à frente de Porto Velho e firmaram compromisso de apoio à pré-candidatura. “Hildon é o melhor pré-candidato ao Governo de Rondônia, assim como foi o melhor prefeito que já passou por Porto Velho”, disse Irmãozão. “Hildon Chaves é um grande gestor e fará as obras que necessitamos aqui em Machadinho”, emendou Daniel Veterinário.

CUJUBIM

Ainda no sábado, a comitiva seguiu para Cujubim, onde cumpriu agenda organizada pelo vice-prefeito Andriw Silva de Oliveira e por lideranças locais, reforçando o diálogo com representantes do município antes de retornar para Ariquemes. “Hildon já comprovou que tem capacidade de gestão, além de combater por mais de vinte anos a corrupção e a criminalidade, quando atuou como promotor de Justiça do Estado, e terá o nosso apoio nessa caminhada”, frisou o vice-prefeito de Cujubim.

A programação foi encerrada no domingo (5), em Cacaulândia, com uma cavalgada junto com apoiadores. “Foi uma viagem extremamente proveitosa, onde priorizamos o contato direto com as lideranças comunitárias, produtores rurais, comerciantes, e fizemos compromisso com os gestores municipais e representantes da sociedade civil, com objetivo de realizar as obras que são necessárias para a nossa população”, destacou Hildon.

“As nossas visitas também nos permitiram conhecer de perto experiências bem-sucedidas da agricultura familiar, do desenvolvimento econômico, da ressocialização de pessoas, da saúde e de gestão pública, além de ampliarmos o diálogo sobre os desafios e oportunidades que poderemos construir em cada município”, assinalou Hildon, que reafirmou o compromisso de percorrer todas as regiões de Rondônia, antes de finalizar as bases para o seu plano de governo.