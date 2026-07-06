“Flávio no segundo turno reelege Lula”, diz colunista ao apontar Caiado como alternativa

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/07/2026 às 14h07

O jornalista Mario Sabino defendeu, em coluna publicada no portal Metrópoles, que o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), desponta como a alternativa mais viável para o campo antipetista na disputa pela Presidência da República em 2026. Na avaliação do articulista, uma eventual candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) favoreceria a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo Sabino, Caiado e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, avaliam que a estratégia da pré-campanha passa por consolidar a candidatura do governador goiano como opção competitiva da oposição. A coluna afirma ainda que ambos enxergam sinais de desgaste na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e apostam no crescimento de Caiado ao longo da campanha eleitoral.

O colunista destaca que a principal aposta de Caiado é explorar sua experiência administrativa de dois mandatos à frente do Governo de Goiás como diferencial em relação ao senador Flávio Bolsonaro. Também afirma que o governador pretende enfatizar sua trajetória política sem envolvimento em grandes escândalos de corrupção, contrastando esse histórico com o de seus adversários.

Por fim, Mario Sabino observa que, apesar das diferentes alianças regionais do PSD, Gilberto Kassab considera que essa estratégia não compromete o projeto nacional da legenda. Leia o texto na íntegra no Metrópoles.