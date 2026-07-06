Fundação de Cultura e Juventude divulga resultado final das inscrições habilitadas para o 1º Concurso de Quadrilhas Juninas

Por Assessoria

Publicada em 06/07/2026 às 14h27

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura (FUNCJ), por meio do Fundo Municipal de Cultura e com o apoio da Prefeitura de Rolim de Moura, torna público o resultado final das inscrições habilitadas do Edital nº 001/2026, referente ao 1º Concurso de Quadrilhas Juninas 2026.

Concluídas as etapas previstas no edital, incluindo o período destinado à interposição de recursos, sem o registro de manifestações, fica homologado o resultado final das inscrições habilitadas, consolidando o encerramento da fase de habilitação do certame.

O sorteio de ordem das apresentações acontecerá dia 08 de julho, no instagram da Fundação.

A publicação do resultado final reafirma o compromisso da Fundação com a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da transparência e da isonomia, garantindo a participação das quadrilhas que atenderam integralmente as exigências estabelecidas no edital.

O 1º Concurso de Quadrilhas Juninas integra as ações de valorização e fortalecimento da cultura popular desenvolvidas pela Fundação de Cultura e Juventude, incentivando a preservação das tradições juninas e reconhecendo a importância dos movimentos culturais para o desenvolvimento artístico e cultural do município.