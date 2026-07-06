Em Ji-Paraná motoniveladora mata motociclista, derrota da Seleção “mata” 230 mil brasileiros, Porto Velho recupera 280 maquinários

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/07/2026 às 14h00

Tragédia – No sábado (4) Lilian Estevão perdeu a vida em um acidente de motocicleta em Ji-Paraná. Ela conduzia sua Biz em área central da cidade e, ao deixar um posto de combustível foi atingida por uma motoniveladora que acessava a via. A tragédia que ocorreu em Ji-Paraná segundo maior e mis importante município econômica, social e politicamente do Estado, poderia –ou deveria– ser evitado casos as normas de trânsito fossem obedecidas, cumpridas. Por que uma motoniveladora, sem batedores (deveria ter dois, um à frente e outro atrás) estava circulando em um local de enorme movimento sem as devidas providências relacionadas à segurança? Isso ocorre com frequência, várias vezes por dia em Porto Velho, inclusive em rodovias, como a BR 319 que corta a cidade. Já cobramos inúmeras vezes providências sobre os abusos idênticos, que ocorrem diariamente na Capital. Os Agentes de Trânsito devem deixar de lado o bloco de multas, a caneta e agir contra esses irresponsáveis, aprendendo tratores, motoniveladoras, pás-carregadeiras e punindo com o máximo de rigor os proprietários que desafiam a Lei. Ou vão esperar uma tragédia como a de Ji-Paraná?

Tragédia II – A desclassificação do Brasil da Copa do Mundo de Futebol, após a derrota (2x1) para a Noruega no domingo (5) entristeceu o País. Cerca de 220 mil brasileiros “morreram”, após a desclassificação do maior torneio mundial de futebol onde estão envolvidas 48 seleções representando seus países. Numa Copa do Mundo, não se pode perder um pênalti batido com displicência como ocorreu com o volante Bruno Guimarães. Bateu à meia altura, fraco, facilitando a defesa do goleiro adversário. Pênalti tem que ser cobrado rasteiro e forte, ou alto. A meia altura, quando o goleiro advinha o canto, normalmente ele defende. Como ocorreu. Negar que a seleção teve chances de marcar, antes da Noruega é uma inverdade. Teve boas chances, inclusive com Endrick, Vinícius Júnior. Em outras oportunidades o goleiro defendeu. Mas o atacante Erling Haaland, foi decisivo. Marcou o primeiro de cabeça quanto estava entre 4 sonolentos brasileiros. No segundo gol, teve liberdade para dominar a bola na entrada da área, ajeitar para o pé esquerdo e chutar sem chances para Alisson, que praticou boas defesas, mas não conseguiu evitar a derrota e a desclassificação. De qualquer maneira a Seleção Brasileira conquistou o hexa em 2002. Domingo conseguiu penta, a derrota para a Noruega, foi a sexta vez que seleção foi eliminada nas oitavas e quartas de final...

Bom senso – Com a eliminação do Brasil da Copa do Mundo a Prefeitura de Porto Velho (leia-se prefeito Leo Moraes e equipe) deve desobstruir o tráfego nas ruas e avenidas às imediações do Palácio do Governo (Prédio do Relógio), área central da capital. Não se sabe quem foi “gênio” que teve a “brilhante” ideia de fazer do local uma área de lazer durante a Copa do Mundo, estrangulando o tráfego e obrigando os ônibus do transporte coletivo urbano a mudar itinerários com sérios prejuízos para os usuários e também para a empresa concessionária. Além do perigo de um acidente com os ônibus, que utilizam os freios com constância, o que esquenta o sistema e diminui as condições de frenagens. Como os veículos são obrigados a descerem uma rua íngreme de a Praça das Três Caixas D´Água ao Mercado Central, existe a possibilidade de falha nos freios. Que o prefeito Leo e equipe tenham bom senso e desobstruam a área, já que Copa do Mundo para o Brasil, só em 2030...

Futuro – O futebol brasileiro, assim como a política tem que ser revista. Inclusive o passe de jogador que hoje custa os olhos da cara. São milhões de reais, de dólares, euros que são investidos pelos clubes e, nem sempre, ou a maioria de as vezes, valem tanto. O futebol é hoje um comércio como os demais. E dominado por empresários, que ditam as normas em times, inclusive na seleção como ocorreu na que foi recentemente desclassificada da Copa do Mundo. Ou alguém acredita que lá estavam os melhores jogadores brasileiros? Quem convoca a maioria dos atletas da seleção são empresários. Na política nada difere: há décadas estamos acompanhando uma disputa entre Esquerda e Direita sem nenhum resultado prático para o País. E tudo indica, que este ano nada mudará com cada lado defendendo seus endeusados candidatos. É o fim da rosca...

Maquinaria – Porto Velho não é um município fácil de ser administrado. São mais de (m2) de área territorial, maior que alguns estados e vários países. São mais de 7 mil quilômetros de estradas vicinais, 12 distritos, boa parte com infraestrutura superior a vários municípios e alguns distantes a mais de 400 km da sede. Seri prefeito não é missão para amadores. Na última semana a assessoria da prefeitura distribuiu release informando que a municipalidade estava iniciando a recuperação de 280 veículos e máquinas que estavam parados há mais de 2 anos, boa parte devido à falta de manutenção. Dados da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) são que o a frota do setor é de 484 máquinas e 284 passam por manutenção (troca de óleo e retíficas de motores, por exemplo) e outros 160 para recuperação. Dentre eles estão retroescavadeiras, pás carregadeiras, caminhões-caçamba, caminhões-pipa, rolos compactadores, tratores agrícolas, escavadeiras hidráulicas e motoniveladoras.

Respigo

Com a desclassificação do Brasil do Mundial de Clubes o processo político-eleitoral volta a ocupar as manchetes dos órgãos de comunicação. No próximo dia 20 terá início o período das convenções partidárias que será encerrado no dia 5 de agosto +++ Dirigentes partidários escolherão os candidatos aos diversos cargos eletivos, que estarão em disputa em outubro, com a realização do 1º turno no dia 5 e, onde ocorrer 2º turno, no 25 do mesmo mês +++ Cada Estado reelegerá ou elegerá seu governador, os deputados estaduais e federais. Em nível federal, o presidente da República +++ Em Rondônia já temos vários pré-candidatos a governador e às duas das três vagas ao Senado. A Copa do Mundo provocou uma redução no trabalho dos pré-candidatos, mas com certeza ganhará novo impulso a partir de hoje (6) +++ A mobilização é maior na Assembleia Legislativa, onde dos 24 deputados, a princípio, 4 estão fora da reeleição. Dois disputarão os cargos de vice-governador dos pré-candidatos senador Marcos Rogério-PL, (Rodrigo Camargo-Republicanos); e ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves-UB. (Cirone Deiró-UB) +++ Jean Oliveira (PRD-PVH) e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) estão inelegíveis. Ambos estão em busca de reverter a situação, mas Neiva, caso consiga a elegibilidade disputará uma das oito vagas â Câmara Federal.

+++ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.

+++ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9.8112.1412