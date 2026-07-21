De medalhista de prata a campeão: estudante de Porto Velho inspira nova geração para a Olimpíada Nacional

Por ENERGISA

Publicada em 21/07/2026 às 09h32

Depois de conquistar a medalha de prata em 2024, o estudante Caio Vinicius Souza, da Escola Estadual Estudo e Trabalho, em Porto Velho, voltou à Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) ainda mais preparado. O resultado veio em 2025: Caio conquistou o primeiro lugar em Rondônia e representou o estado na etapa nacional da competição, realizada em Brasília.

Agora, enquanto as inscrições para a edição 2026 seguem abertas, a trajetória do estudante serve de incentivo para que mais escolas e alunos rondonienses participem da olimpíada e descubram, de forma dinâmica e divertida, a importância do uso consciente da energia elétrica.

Para Caio, um dos grandes diferenciais da competição foi a forma como o conteúdo é apresentado. "A parte que eu mais gostei foi a dos games. É divertida e faz a gente aprender de um jeito diferente, jogando e pensando ao mesmo tempo", conta.

"Levar conhecimento sobre eficiência energética faz parte do compromisso da Energisa com a sociedade. A ONEE é uma oportunidade de aproximar esse tema dos estudantes de forma leve, interativa e divertida, mostrando que pequenas atitudes podem fazer diferença no dia a dia. A trajetória do Caio comprova o potencial dos nossos jovens e nos motiva a incentivar cada vez mais escolas rondonienses a participarem da olimpíada", afirma Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia.

Promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), e coordenada pelo Instituto Abradee, a ONEE tem como objetivo estimular estudantes a refletirem sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica por meio de desafios, jogos, atividades interativas e provas on-line.

Como as escolas podem participar?

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela própria escola, seja ela pública ou privada, no site: onee.org.br. Para participar, a instituição precisa indicar um representante, chamado de Ponto Focal, que será responsável por cadastrar a escola na plataforma da ONEE, inscrever os estudantes, acompanhar o cronograma da olimpíada e fazer a interlocução com a organização do evento.

Após o cadastro da escola, o Ponto Focal poderá inscrever os alunos aptos a participar da competição. Nesta edição, podem participar estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e, pela primeira vez, alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio. As inscrições seguem abertas até 15 de setembro.

O regulamento completo, o guia de inscrições e todas as orientações estão disponíveis no site.