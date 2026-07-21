Agentes de trânsito passam por capacitação para reforçar fiscalização e segurança viária em Vilhena 

Por Assessoria

Publicada em 21/07/2026 às 08h31

Os 15 novos Agentes Municipais de Trânsito, empossados na última semana, iniciaram, na manhã desta segunda-feira, 20, um curso de nivelamento teórico e prático promovido pela Coordenadoria Geral de Trânsito de Vilhena. A capacitação tem como objetivo preparar os servidores para o exercício das atividades de fiscalização, orientação e organização do trânsito da cidade.

Os encontros seguirão sendo realizados nos próximos dias em parceria com o Batalhão da Polícia Militar do estado de Rondônia. O conteúdo foi planejado para abordar situações reais enfrentadas no cotidiano da profissão, proporcionando aos novos agentes conhecimentos técnicos e práticos essenciais para a atuação nas vias urbanas.

Segundo explicou a coordenadoria, a programação será encerrada com treinamento específico para condução de viaturas de emergência, etapa fundamental para garantir maior eficiência e segurança durante o atendimento de ocorrências e ações de fiscalização.

Com a implantação desse serviço, o município amplia sua capacidade de monitoramento, fiscalização e orientação no trânsito, fortalecendo as ações voltadas à preservação da vida e à redução dos índices de acidentes. A atuação dos agentes também complementa o sistema de fiscalização eletrônica implantado na cidade, formando assim, uma rede integrada de controle, educação e segurança viária.