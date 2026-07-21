Ação preventiva: Prefeitura realiza dedetização dos prédios e limpeza das caixas dágua das escolas municipais

Por Assessoria

Publicada em 21/07/2026 às 08h28

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou o cronograma de preparação das unidades escolares para o retorno das aulas após o recesso do meio do ano letivo.

Entre as ações realizadas estão a dedetização dos prédios escolares e a limpeza das caixas d'água. Nesta segunda-feira (20), os serviços foram executados nas escolas Primavera, localizada no Residencial Primavera, Maria Gomes da Costa, no Setor 08, e Maria de Lourdes e Zenir Carvalho, ambas no Setor 07

De acordo com a secretária municipal de Educação, Cleide Gonçalves Prates, a iniciativa contempla todas as escolas e faz parte de um cronograma preventivo realizado três vezes ao ano, com o objetivo de garantir um ambiente mais seguro, limpo e saudável para alunos e servidores da rede municipal de ensino, por meio do controle de insetos, pragas e roedores. "Manter as escolas sempre limpas e higienizadas é uma das nossas prioridades. Essas ações preventivas contribuem para preservar a saúde, o bem-estar e a qualidade do ambiente escolar, oferecendo mais segurança para alunos e profissionais que atuam nas unidades de ensino", destacou a secretária.