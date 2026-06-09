Virginia enfrenta perrengues nos EUA: “Só acontece com a gente”

Por IG

Publicada em 09/06/2026 às 10h55

Virginia Fonseca, de 27 anos, está curtindo cada minuto de sua viagem aos Estados Unidos. Na madrugada desta terça-feira (9), a influenciadora compartilhou com os seguidores os imprevistos que viveu após uma noite de lazer na cidade norte-americana.

A famosa esteve acompanhada de amigos em um jogo de basquete na cidade norte-americana e mostrou detalhes da experiência em seus perfis oficiais. Animada com a programação, Virginia Fonseca ainda abriu uma enquete para os seguidores perguntando se deveria continuar a noitada após o fim da partida.

No entanto, o retorno ao hotel acabou se transformando em um verdadeiro perrengue. O carro em que a empresária estava sofreu um problema após um dos pneus furar, deixando o grupo parado no meio do caminho.

Depois de resolver a situação, a influenciadora acreditou que finalmente conseguiria descansar. Porém, ao chegar ao hotel, enfrentou mais um contratempo ao perceber que o cartão de acesso do quarto não estava funcionando.

"Desistimos de ir para o after e voltamos para o hotel. Aí, chegamos aqui, e quem disse que o cartão deu?", reclamou.

Enquanto estava aguardando uma solução, Virginia até se deitou no corredor do hotel. Ela até deu detalhes do cansaço que estava sentindo. Pouco tempo depois, um funcionário apareceu e conseguiu abrir a porta do quarto.

Vida de solteira?

Virginia polemizou nas últimas semanas após uma brincadeira de Samara Pink, sócia da loira em sua empresa, viralizar nas redes sociais. A empresária levantou dúvidas entre os internautas sobre o atual status amoroso da influenciadora.

Durante uma live, Samara surpreendeu os seguidores ao dizer que Virginia ainda está "casada", após uma fala do marido, Thiago Stábile. Para quem não acompanhou, tudo começou quando ele declarou: "A única solteira aqui é a Virginia. Você que está solteiro, pode mandar direct para ela".

É importante destacar, contudo, que Virginia está solteira publicamente desde que anunciou o fim do namoro com Vini Jr, no mês passado.

Antes disso, Virginia foi casada com Zé Felipe e os dois ficaram juntos por cerca de cinco anos e são pais de três filhos. O anúncio oficial da separação ocorreu em 27 de maio de 2025.