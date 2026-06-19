Vini Jr. aluga castelode R$ 55 milhões durante a Copa; conheça

Por Kátia Flávia

Publicada em 19/06/2026 às 10h44

Vini Jr., de 25 anos, está brilhando nos gramados da Copa do Mundo 2026, mas apesar do momento de concentração junto à Seleção Brasileira, o atleta não deixou o bem-estar da família de lado. Para garantir o conforto máximo dos pais e dos três irmãos, o atleta alugou uma mansão milionária, localizada em Saddle River, uma das regiões mais luxuosas do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A propriedade, cuja arquitetura lembra um castelo, impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pelo valor de mercado. Avaliada em US$ 10 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 55 milhões na cotação atual, a residência é considerada uma das mais exclusivas da região. Segundo o Jornal Extra, o aluguel do imóvel por temporada pode ultrapassar os US$ 15 mil.

Não é à toa que local é frequentemente comparado a um castelo. A propriedade foi construída seguindo o estilo "French Château", inspirado nos castelos medievais franceses, com telhados inclinados e detalhes que remetem às antigas moradas da nobreza europeia.

Com cerca de 984 m² de área construída em um terreno de 8 m², o imóvel conta com uma estrutura digna da realeza.

Apesar do visual clássico, a propriedade de três andares conta com uma série de comodidades modernas, voltadas para promover o bem-estar dos hóspedes como: piscina em estilo resort, com spa integrado, área de convivência, cachoeiras artificiais, academia completa, quadra esportiva e outros espaços destinados ao entretenimento. A mansão também conta com grandes salões projetados para receber eventos privados, bem como salões de jogos.

A casa foi construída no final dos anos 1990, pelo empresário russo Michael Tseytin. O espaço ainda conta com 13 quartos, quatro lavabos, mais de 10 banheiros, quadra de tênis, biblioteca, elevador de vidro, adega climatizada, garagem para cinco carros e um umidificador de charutos.

Após a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, ocorrida em 13 de junho, que resultou no empate por 1 a 1 no jogo entre Brasil e Marrocos, Vini Jr. também aproveitou momentos de descanso no local.

Na ocasião, além de confraternizar com os familiares, o atacante levou alguns amigos para um dia de lazer. Entre os convidados estavam João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, Nico Marley e YG Marley, herdeiros da família do ícone do Reggae Bob Marley.