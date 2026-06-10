Últimos dias para inscrição no Prêmio Educador Nota 10

Por SINTERO

Publicada em 10/06/2026 às 14h06

Professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares têm até o dia 12 de junho para se inscrever gratuitamente na 28ª edição do Prêmio Educador Nota 10, uma das mais importantes iniciativas de valorização da educação brasileira.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site oficial da premiação: https://premioeducadornota10.org/.

Nova categoria

Nesta edição, a premiação passa a contar com a categoria Gestor Escolar, destinada a diretores e vice-diretores que se destacam na promoção de ambientes educacionais mais inclusivos, inovadores e eficientes.

Podem participar profissionais da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com projetos desenvolvidos ao longo de 2025.

Premiação

Os finalistas serão homenageados em cerimônia realizada em São Paulo (SP) e concorrerão aos seguintes prêmios:

1º lugar: R$ 25 mil;

2º lugar: R$ 20 mil;

3º lugar: R$ 15 mil.

Além da premiação em dinheiro, os vencedores receberão bolsa de pós-graduação, acesso a plataformas de formação continuada para educadores e ferramentas digitais de apoio ao ensino.

Não perca a oportunidade de compartilhar sua experiência e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido em sua escola. As inscrições seguem abertas até 12 de junho.