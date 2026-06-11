TRE de Rondônia promove “Imersão no Autismo Adulto”

Por Lucas Tatuy

Publicada em 11/06/2026 às 13h50

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) na vida adulta ainda é marcado por invisibilidade, desinformação e uma série de desafios pouco discutidos pela sociedade. Com o objetivo de ampliar esse debate, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) promove, nesta sexta-feira (12), às 14 horas, a “Imersão no Autismo Adulto”, uma oportunidade de compreender o indivíduo no espectro sob o olhar de pessoas autistas.



A programação propõe uma abordagem que vai além dos conceitos tradicionais sobre o autismo, com reflexões sobre o funcionamento do cérebro autista, comportamentos, relações sociais, sofrimentos invisíveis e as barreiras que ainda precisamos romper. Os convidados unem conhecimento técnico e vivências pessoais, apresentando novas perspectivas sobre o autismo adulto.



“Autismo na vida adulta: o silêncio institucional que ainda precisamos romper”, ministrado por Flávio Henrique de Melo, juiz de Direito, doutor em Ciências Jurídicas, diretor-geral de Acessibilidade da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), membro do Comitê Permanente de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Comitê de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça de Rondônia. Autista e pai de uma criança autista, ele abordará os desafios institucionais relacionados à inclusão.



O jornalista, escritor e professor de música Lucas Tatuy irá falar sobre “Desafios dos autistas nas relações sociais, prejuízos e sofrimentos invisíveis”. Autista e pai de uma adolescente com autismo severo, Lucas trará reflexões construídas a partir das próprias experiências em casa e atuação profissional.

Já a médica perita, especialista em Psiquiatria, pesquisadora e neurocientista Larissa Assunção abordará o tema “Entendendo o cérebro e os comportamentos do autista adulto”, trazendo uma perspectiva baseada na Neurociência e em sua trajetória acadêmica e profissional. Diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Savant, ela também compartilhará sua experiência pessoal e profissional.

Serviço:



“Imersão no Autismo Adulto”, no TRE Rondônia



Data: Nesta sexta-feira, 12 de junho

Horário: 14h

Local: Auditório do TRE-RO

Av. Presidente Dutra, nº 1889 – Baixa da União – Porto Velho.