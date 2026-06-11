Tem início nesta quinta-feira (11), a 8ª edição do Arraiá da Prefeitura de Jaru

Por Assessoria

Publicada em 11/06/2026 às 14h09

Tem início nesta quinta-feira (11), a partir das 19h, a primeira noite do 8º Arraiá da Prefeitura de Jaru, que acontecerá no estádio municipal Leal Chapelão.

A programação do Arraiá vai até sexta-feira (12) e conta com a apresentação de quadrilhas compostas por alunos da educação infantil e ensino fundamental de 13 escolas da rede municipal de ensino, além de praça de alimentação com comidas típicas, decoração temática e área de lazer com brinquedos infláveis e pula-pula gratuitos para as crianças.

O evento é organizado pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, com apoio da Secretaria Municipal De Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt.

A secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves Leite Prates, reforçou o convite à toda a população. “O Arraiá da Prefeitura será uma celebração das tradições típicas desta época do ano, num ambiente familiar e com diversão para pessoas de todas as idades”, exaltou.