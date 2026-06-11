SINTERO participa da Tenda Lilás; entidade reafirma o compromisso histórico com a luta pela igualdade de gênero e pelo combate à violência

Por SINTERO

Publicada em 11/06/2026 às 14h05

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) participou, nesta quarta-feira (10), da ação itinerante Tenda Lilás, realizada em Porto Velho com a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes. A iniciativa reuniu representantes de instituições públicas, movimentos sociais e entidades comprometidas com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção e à garantia dos direitos das mulheres.

Representando milhares de trabalhadoras e trabalhadores da educação em Rondônia, o sindicato tem atuado de forma permanente na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência.

Durante a programação, a ministra Márcia Lopes destacou a importância da mobilização social e da atuação conjunta entre governos, instituições e sociedade civil para ampliar a rede de proteção às mulheres e garantir o acesso aos serviços de acolhimento e atendimento.

A Tenda Lilás é uma iniciativa do Ministério das Mulheres que tem como objetivo levar informação, orientação e conscientização à população sobre os direitos das mulheres e os mecanismos de enfrentamento à violência de gênero. A campanha busca fortalecer a rede de proteção, divulgar os canais de denúncia e ampliar o acesso das mulheres às políticas públicas de acolhimento e garantia de direitos.

Com o lema “Não Passe Pano. Proteja. Denuncie. Ligue 180”, a ação reforça a importância da denúncia e da responsabilidade coletiva no combate à violência contra as mulheres, incentivando a construção de ambientes mais seguros e respeitosos.

Para o SINTERO, participar de iniciativas como a Tenda Lilás é fundamental para fortalecer a luta por uma sociedade livre de violência, preconceito e desigualdades. A entidade segue empenhada em apoiar ações que promovam a valorização, a proteção e a autonomia das mulheres, dentro e fora dos espaços educacionais.