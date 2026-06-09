SINTERO atua em defesa de Centro de Perícia Médica em Cacoal

Por SINTERO

Publicada em 09/06/2026 às 14h27

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), em uma ação unificada com as diretorias regionais Café, Apidiá e Zona da Mata, formalizou um pedido de intercessão à Assembleia Legislativa para a criação de um Centro de Perícia Médica Oficial no município de Cacoal.

O ofício detalha a situação provocada pela centralização das perícias em Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena, que obriga servidores de 14 municípios das regionais a enfrentarem viagens de mais de 400 km. O documento classifica a situação como um fardo físico, emocional e financeiro, que fere os princípios da dignidade humana e da razoabilidade.

A proposta apresentada pelo Sintero aponta que a instalação da unidade em Cacoal não seria apenas um ato de justiça social, mas também de eficiência administrativa, reduzindo custos para os servidores e para o próprio estado.

Agora, o Sintero aguarda que a Assembleia Legislativa se sensibilize com a demanda e atue junto ao Poder Executivo para que o pleito, que une a categoria do cone sul ao vale do Guaporé, seja finalmente atendido.