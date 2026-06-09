SINJUR realiza jogo amistoso entre sindicalizados do Acre e Rondônia

Por SINJUR

Publicada em 09/06/2026 às 14h17

Com o objetivo de fortalecer o intercâmbio de experiências, incentivar a prática esportiva e ampliar a integração entre servidores ativos e aposentados, o SINJUR realizou uma visita institucional à cidade de Rio Branco - AC.

A iniciativa buscou promover a aproximação com servidores do Judiciário acreano, conhecer boas práticas adotadas por outras entidades representativas e discutir ações que possam resultar em mais benefícios aos servidores sindicalizados de Rondônia.

Além das agendas institucionais, a programação contou com momentos de confraternização e incentivo ao esporte, uma das bandeiras defendidas pela atual diretoria como ferramenta de promoção da saúde, qualidade de vida e integração entre gerações.

Um dos destaques da visita foi a realização de uma partida amistosa de futebol entre integrantes da comitiva do sindicato e a equipe do 4º BIS, que terminou empatada em 3 a 3. O jogo foi marcado pelo espírito esportivo e pela participação de servidores de diferentes faixas etárias.

Entre os destaques da partida esteve o servidor aposentado Paulo, conhecido como “Vovô”, que, com quase 70 anos de idade, atuou durante todo o jogo, demonstrando disposição, vitalidade e paixão pelo esporte. Outro momento que chamou a atenção foi o golaço marcado por Everton, que garantiu o empate ao acertar uma bela finalização por cobertura ainda do meio-campo.

Para a diretoria do SINJUR, ações como esta vão além da prática esportiva. Elas representam uma oportunidade de fortalecer os laços entre os trabalhadores, valorizar os aposentados e incentivar a participação de todos nas atividades promovidas pela entidade.

A atual gestão tem trabalhado para ampliar a presença dos aposentados nas ações sindicais, promovendo integração com as novas gerações de servidores e reforçando o sentimento de pertencimento à categoria. Segundo a diretoria, o fortalecimento do sindicato passa necessariamente pela união entre aqueles que ajudaram a construir a história do Judiciário e os servidores que hoje dão continuidade a essa trajetória.