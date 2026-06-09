Semus e Conselho Municipal de Saúde promovem 11ª Conferência Municipal de Saúde 

Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 14h44

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e o Conselho Municipal de Saúde, realizaram nos dias 10 e 11 de junho a 11ª Conferência Municipal de Saúde em Vilhena. O evento acontece no auditório da Faculdade Favoo e integra a etapa municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde.

Com o tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”, o encontro reunirá usuários do SUS, profissionais da saúde, gestores públicos e representantes da sociedade civil para discutir os principais desafios da saúde pública, apontar soluções e elaborar propostas que irão subsidiar o planejamento das ações e políticas públicas do setor no município.

A programação tem início na quarta-feira, 10, às 18h, com o credenciamento dos participantes. A solenidade de abertura está prevista para às 19h, seguida de apresentação cultural, leitura e aprovação do regulamento da conferência. Às 20h15 será realizada a palestra magna, ministrada pelo enfermeiro e doutor Josué Souza Gleriano.

Na quinta-feira, 11, as atividades começam às 7h com credenciamento. Na sequência, serão realizadas palestras sobre os eixos temáticos, debates e a formação de grupos de trabalho para discussão e elaboração de propostas. Durante a tarde, os participantes irão apresentar e votar as propostas construídas nos grupos, além de eleger os delegados e delegadas que representarão o município na etapa estadual da conferência. O encerramento está previsto para as 17h.

Neste ano, os debates serão organizados em quatro eixos temáticos: Democracia, saúde como direito e soberania nacional; Financiamento adequado e suficiente para o SUS, com base na justiça tributária e na sustentabilidade fiscal e social; Os desafios para o SUS na agenda nacional da defesa da vida e da saúde, com foco nas emergências climáticas e na justiça socioambiental; e Modelo de atenção e gestão, territórios integrados e cuidado integral.

As propostas aprovadas durante a conferência servirão de base para o planejamento das ações de saúde e para a formulação de políticas públicas que atendam às necessidades da população. Além disso, o evento fortalece a participação popular na construção de um sistema de saúde cada vez mais democrático, eficiente e acessível para todos.