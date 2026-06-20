Semasf fortalece ações de inclusão social, qualificação profissional e convivência comunitária

Por Natália Pessoa

Publicada em 20/06/2026 às 08h58

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf) desenvolveu uma série de ações voltadas ao fortalecimento da rede de proteção social, promoção da cidadania, qualificação profissional e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários em Ji-Paraná.

Por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos programas socioassistenciais, foram realizadas atividades educativas e de convivência com crianças, adolescentes, idosos e famílias atendidas pela rede. Entre os temas trabalhados estiveram o combate ao bullying, o desenvolvimento de valores como respeito, cooperação, amizade, empatia e superação, além da valorização da cultura popular, da memória afetiva e do envelhecimento ativo.

As ações incluíram rodas de conversa, dinâmicas em grupo, atividades recreativas, gincanas, sessões de cinema educativo, encontros temáticos, apresentações culturais e momentos de integração, fortalecendo a participação social e os vínculos comunitários dos usuários dos serviços.

Também foram promovidas atividades voltadas às famílias acompanhadas pelos programas Criança Feliz e Mamãe Cheguei, com momentos de acolhimento, reflexão sobre a maternidade, fortalecimento dos laços familiares, troca de experiências e incentivo ao autocuidado e à autoestima.

Na área da qualificação profissional, a Semasf realizou a certificação de participantes de oficinas de empregabilidade, elaboração de projetos rurais, informática básica e operação de máquinas agrícolas, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo.

A secretaria também investiu no fortalecimento da gestão e da oferta dos serviços socioassistenciais, promovendo capacitações técnicas, reuniões de alinhamento e monitoramento das ações ligadas aos sistemas do Governo Federal, além da implantação de novos instrumentos de registro e acompanhamento dos atendimentos. As iniciativas contribuem para a produção de informações mais precisas sobre o público atendido, garantindo maior eficiência, transparência e qualidade na prestação dos serviços.

As atividades reforçam o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com a promoção da inclusão social, do desenvolvimento humano e da proteção das famílias em situação de vulnerabilidade, assegurando um atendimento cada vez mais humanizado, qualificado e próximo da população.