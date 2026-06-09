Semana Nacional do Meio Ambiente mobiliza comunidade com ações de educação ambiental

Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 09h15

A Semana Nacional do Meio Ambiente, promovida pela Prefeitura de Vilhena por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), encerrou suas atividades no sábado, 6 de junho, no Parque Shopping Vilhena. O evento mobilizou centenas de pessoas, incluindo famílias, estudantes e a comunidade, em uma programação focada na conscientização, educação ambiental e sustentabilidade.

Ao longo da semana, iniciada em 1º de junho, diversas ações foram desenvolvidas para aproximar a população das questões ambientais e reforçar a importância da preservação dos recursos naturais. A abertura oficial contou com uma palestra especializada sobre agronegócio e meio ambiente.

Entre as atividades realizadas, destacaram-se as trilhas ecológicas de educação ambiental, que proporcionaram contato direto com a natureza e momentos de orientação. Campanhas de panfletagem foram conduzidas para prevenir queimadas, enfatizando a colaboração da comunidade durante o período de estiagem.

O projeto "Meninas que Transformam", desenvolvido na Escola Municipal Felipe Rocha, incentivou a criatividade e a consciência ambiental através da produção artística com materiais recicláveis, promovendo práticas sustentáveis entre os alunos. Houve também a doação de mudas de árvores frutíferas em diferentes momentos da programação, visando incentivar o plantio e a arborização urbana.

O encerramento no Parque Shopping Vilhena reuniu diversas atrações, como feira de artesanato, exposição de animais taxidermizados, distribuição de materiais informativos e educativos, doação de mudas e sorteio de brindes. A premiação do projeto "Meninas que Transformam" também ocorreu, reconhecendo o esforço e a criatividade dos participantes.

A Semma avaliou que as ações cumpriram o objetivo de promover conhecimento, sensibilização e participação popular, fortalecendo a consciência ambiental e incentivando atitudes que contribuam para uma cidade mais sustentável.