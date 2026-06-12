Semagri participa da entrega de trator para associação do setor Itapirema

Por Natalino FS

Publicada em 12/06/2026 às 08h40

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri) participou, na quinta-feira (11), da entrega de um trator agrícola destinado à Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Itapirema Setor II (Aprita), localizada na Linha 20, km 09, na zona rural de Ji-Paraná.

O equipamento foi adquirido com recursos na ordem de R$ 300 mil, destinados pela deputada estadual Cláudia de Jesus, e será utilizado para atender os produtores associados em atividades como preparo do solo, plantio, pulverização, transporte de insumos e apoio à colheita.

A chegada do trator representa um importante reforço para a agricultura familiar da região, contribuindo para a redução dos custos operacionais, a melhoria das condições de produção e o aumento da capacidade produtiva das famílias rurais atendidas pela associação.

De acordo com o presidente da Aprita, Eduardo Antão da Silva, o momento é de agradecimento e reconhecimento pelo apoio recebido. “Queremos, em nome dos produtores, agradecer ao prefeito Affonso Cândido, à deputada Cláudia de Jesus, ao secretário Marcus Cândido, ao vereador Licomédio Pereira e a todos que colaboraram com a nossa associação. Esse equipamento vai nos ajudar muito e fortalecer o trabalho dos agricultores”, destacou.

Para o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Marcus Cândido, a entrega do trator representa mais uma conquista para os produtores rurais do município. “Com esse equipamento, vamos fortalecer ainda mais a agricultura familiar. Aqui vemos a união de esforços entre a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e a Prefeitura de Ji-Paraná. A deputada Cláudia de Jesus destinou os recursos, a associação realizou a aquisição e quem ganha é o produtor rural, que terá melhores condições para desenvolver suas atividades”, afirmou.

A cerimônia de entrega ocorreu na sede da Aprita e contou com a presença do vereador Licomédio Pereira; do presidente da Associação dos Produtores Rurais do Setor Itapirema da Linha 08 – Mangueirinha, Elio Gomes Guidas; do representante da Associação de Proteção e Assistência aos Bovinocultores de Ji-Paraná (Asprobove), Gerson; e de Adelino Rodrigues, presidente da Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência (AAPCD).