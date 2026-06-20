Segurança pública: Totem de monitoramento com contato direto com a polícia já está em funcionamento

Por Assessoria

Publicada em 20/06/2026 às 09h09

O equipamento integra as ações de fortalecimento da segurança pública no município e é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Jaru e o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC e 8º Batalhão de Polícia Militar – Jaru. Com monitoramento 24 horas por dia, o totem oferece diversos recursos tecnológicos voltados à prevenção e ao combate à criminalidade.

Entre as funcionalidades estão o contato direto com o Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP), botão de emergência para acionamento imediato da Polícia Militar, câmera de alta resolução com visão panorâmica de 360 graus, sistema de reconhecimento facial, monitoramento contínuo e integração com as forças de segurança.

O prefeito Jeverson Lima destacou a importância do investimento tecnológico para ampliar a proteção da população. “O totem garante a identificação de veículos roubados, de pessoas com mandados de prisão em aberto, chamada direta para a polícia, entre diversas outras funcionalidades, tudo de forma automática e de fácil utilização. É uma ferramenta moderna que contribui para tornar os espaços públicos mais seguros, fortalece o trabalho das forças de segurança e oferece mais tranquilidade para as pessoas que utilizam a praça diariamente”, afirmou.