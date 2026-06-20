Secretaria Municipal de Saúde leva vacinação às comunidades rurais do município

Por Assessoria

Publicada em 20/06/2026 às 09h17

A Prefeitura de Espigão d'Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando uma grande campanha de multivacinação nas comunidades da zona rural do município. A ação, que segue até o dia 9 de julho de 2026, tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de todas as crianças, adolescentes, adultos e idosos que vivem no campo, com todas as vacinas disponíveis na rede municipal de saúde.

Por que participar da multivacinação?

A multivacinação é uma oportunidade única para colocar em dia todas as vacinas atrasadas. Cada dose aplicada é uma barreira de proteção contra doenças que podem ser graves e até fatais. Vacinar é um ato de amor próprio e de cuidado com toda a família pomerana, gaúcha, nordestina e sudestina que constrói Espigão d'Oeste todos os dias.

Quando uma comunidade está vacinada, toda a população se beneficia. As crianças podem brincar sem medo, os idosos ganham proteção reforçada e as famílias trabalham tranquilas, sabendo que a saúde de todos está em dia.

Cronograma completo de atendimento

18 de junho (hoje): Linha JK, campo do Adriano, das 8h às 14h

19 de junho: Linha Rei Davi, casa do Calango, das 8h às 14h

23 de junho: Jiqui, linha Ponte Bonita km 80, das 8h às 10h30, e Lambari, linha Ponte Bonita km 70, das 12h às 14h

25 de junho: Seringal, Escola, das 8h às 14h

26 de junho: Rio Claro, quadra de esportes, das 8h às 14h

29 de junho: PA1 e PA2, Escola Dilson Belo, das 8h às 14h

1º de julho: 14 de Abril, linha 14 de Abril km 42, núcleo, das 8h às 14h

2 de julho: CAPA 80, Bar do Bere, Rio Preto, das 8h às 10h30, e Bar do Vitorino, das 12h às 14h

3 de julho: Linha Ponte Bonita, barracão da associação km 36, das 8h às 10h30, e casa do Manoel km 27, das 12h às 14h

6 de julho: Pacarana, posto de saúde, das 8h às 14h

7 de julho: Distrito Nova Esperança, posto de saúde, das 8h às 14h

8 de julho: Buteco do Bastião, linha 38, das 8h às 11h, e Rio da Prata, linha Rio da Prata, das 11h30 às 14h

9 de julho: Canelinha, Escola Brás Cubas, das 8h às 14h

O que levar no dia da vacinação?

Caderneta de vacinação

Documento de identificação com foto (RG ou CNH)

Cartão do SUS

Para crianças: levar a certidão de nascimento ou documento equivalente

Vacinação é cuidado, é proteção, é vida

Em Espigão d'Oeste, cada família é importante. Cada criança que cresce saudável, cada adulto que trabalha com disposição, cada idoso que vive com dignidade faz parte da transformação que acontece todos os dias em nossa terra.

A Secretaria Municipal de Saúde está levando até você, trabalhador e trabalhadora do campo, a oportunidade de proteger sua família sem precisar se deslocar até a cidade. É o cuidado público chegando onde você está, com respeito à sua rotina e compromisso com sua saúde.