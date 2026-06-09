Saúde de Rolim de Moura recebe investimento de R$ 1,8 milhão para ampliação de unidade especializada

Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 14h47

A saúde pública de Rolim de Moura dará mais um importante passo no fortalecimento de sua estrutura. Foi autorizada a execução das obras de ampliação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Almoxarifado Central), localizada no bairro Planalto.

O investimento é de R$ 1.838.673,92 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), por meio de recursos federais viabilizados através de contrato de repasse firmado entre o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal.

A obra terá prazo de execução de cinco meses e contempla a ampliação da estrutura física da unidade, proporcionando melhores condições para armazenamento, organização e distribuição de medicamentos, insumos e materiais utilizados pela rede municipal de saúde.

O empreendimento integra o conjunto de investimentos realizados para acompanhar o crescimento da demanda por serviços de saúde no município. A modernização da infraestrutura busca garantir mais eficiência na logística interna da rede, contribuindo para o fortalecimento dos atendimentos oferecidos à população.

A ampliação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde representa mais um avanço na melhoria dos serviços públicos, assegurando um ambiente adequado às necessidades atuais da saúde municipal e preparado para acompanhar sua constante evolução.

Com o início das obras, a expectativa é de que a nova estrutura contribua para otimizar processos, fortalecer a gestão dos insumos e ampliar a capacidade operacional da rede de saúde de Rolim de Moura, beneficiando diretamente usuários e profissionais do setor.