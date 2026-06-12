Saúde anuncia realização de 10 mil exames de ressonância magnética para a população 

Por Assessoria

Publicada em 12/06/2026 às 14h44

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizou nesta sexta-feira, 12, a cerimônia oficial de lançamento de aproximadamente 10 mil exames de ressonância magnética que serão ofertados à população por meio de uma unidade móvel instalada no estacionamento do Paço Municipal Aymoré Horta Pereira.

A iniciativa representa um investimento de R$ 6 milhões, sendo R$ 5 milhões provenientes de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva e R$ 1 milhão de contrapartida do município.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população aos exames especializados e reduzir a demanda reprimida na área da saúde. Através da contratação da Organização Social Instituto Ícamo, serão realizados exames de ressonância magnética com contraste e sedação, atendendo pacientes de Vilhena que aguardam pelo procedimento.

A carreta de ressonância permanecerá instalada no Paço Municipal e os atendimentos terão início nos próximos dias. Para realizar o exame, o paciente deverá possuir solicitação devidamente regulada pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

Em caso de dúvidas sobre a situação do pedido ou posição na fila de espera, os pacientes devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para obter orientações e acompanhamento.