Rio Madeira: O grande caminho das águas, nossa fonte de vida

Por Adaides Batista dos Santos – DADÁ

Publicada em 12/06/2026 às 08h30

I - O Rio Madeira é um dos mais importantes cursos d'água da Amazônia e da América do Sul. Mais do que um acidente geográfico, ele constitui uma verdadeira artéria da vida amazônica, moldando paisagens, culturas, economias e modos de existência ao longo de séculos. Sua história confunde-se com a própria história da ocupação humana da região que hoje compreende Rondônia, ligando povos indígenas, caboclos ribeirinhos, seringueiros, garimpeiros e, mais recentemente, os grandes projetos de infraestrutura energética.

O Madeira nasce da confluência dos rios Beni e Mamoré, na fronteira entre a Bolívia e o Brasil. A partir desse encontro, percorre aproximadamente 1.450 quilômetros em território brasileiro até desaguar no Rio Amazonas, próximo ao município de Itacoatiara, no Amazonas. Considerando suas nascentes andinas, por meio dos rios que o formam, sua extensão total ultrapassa os 3.200 quilômetros, tornando-o um dos maiores afluentes do Rio Amazonas.

Muito antes da chegada dos europeus, suas margens já eram habitadas por diversos povos indígenas, entre eles os Mura, Karitiana, Karipuna, Oro Wari, Parintintin, Torá e inúmeros outros grupos que encontravam no rio sua principal fonte de alimentação, transporte e identidade cultural. Para esses povos originários, o Madeira nunca foi apenas um rio. Era um ser vivo, uma entidade espiritual, uma estrada natural que conectava aldeias, territórios e cosmologias.

A partir do século XVII, exploradores portugueses e espanhóis passaram a percorrer suas águas em busca de riquezas e rotas de integração com os Andes. Entretanto, foi somente no final do século XIX que o Rio Madeira assumiu papel central na economia nacional, durante o Ciclo da Borracha.

Nesse período, a Amazônia tornou-se a principal produtora mundial de látex. O Madeira converteu-se na grande via de transporte da produção extrativista. Pelas suas águas circulavam seringueiros, comerciantes, regatões, trabalhadores e mercadorias. Porto Velho, Humaitá, Manicoré e diversos outros núcleos urbanos cresceram impulsionados pela economia da borracha.

A construção da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, iniciada em 1907 e concluída em 1912, está diretamente ligada à importância econômica do rio. A ferrovia foi concebida para contornar as cachoeiras do Madeira e do Mamoré, permitindo o escoamento da produção boliviana e amazônica. Conhecida como a “Ferrovia do Diabo”, tornou-se um dos maiores símbolos da saga humana na Amazônia, marcada pelo sofrimento, pela morte de milhares de trabalhadores e pela persistência diante das adversidades da floresta.

Com o declínio da borracha após a concorrência asiática, a economia regional sofreu forte retração. Ainda assim, o Madeira continuou sendo a principal via de integração da população amazônica. Surgiu então a figura emblemática do caboclo beiradeiro, habitante tradicional das margens do rio. Pescador, agricultor, extrativista e navegante, o beiradeiro desenvolveu uma relação íntima com o ciclo das águas. Sua vida passou a ser regulada pelas enchentes e vazantes, que determinavam o plantio, a pesca, a coleta de frutos e a circulação entre comunidades.

II- Nas décadas de 1970 e 1980, um novo ciclo econômico transformou profundamente o Rio Madeira: o Ciclo do Ouro. Milhares de garimpeiros chegaram à região atraídos pelas jazidas existentes no leito e nas margens do rio. Porto Velho tornou-se um dos maiores polos garimpeiros do país. Dragas e balsas multiplicaram-se ao longo do Madeira, movimentando grandes volumes de recursos financeiros.

O ouro gerou riqueza, empregos e dinamizou a economia local. Entretanto, trouxe também graves problemas sociais e ambientais. O uso intensivo do mercúrio contaminou águas, peixes e populações humanas. O garimpo acelerou processos de degradação ambiental e promoveu conflitos pela posse e uso dos recursos naturais.

Apesar dessas transformações econômicas, o Madeira permaneceu como o principal sustentáculo da vida regional. Até hoje, centenas de comunidades ribeirinhas dependem diretamente do rio para transporte, alimentação e geração de renda. A pesca artesanal continua sendo uma das atividades mais importantes para inúmeras famílias, assim como a agricultura de várzea, adaptada às características naturais do regime de cheias.

No início do século XXI, o Rio Madeira passou por uma nova e profunda transformação com a implantação das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. As duas obras foram apresentadas como estratégicas para o desenvolvimento nacional, ampliando significativamente a oferta de energia elétrica para o Brasil.

Entre os benefícios apontados estão a geração de milhares de empregos durante a construção, o aumento da arrecadação tributária, investimentos em infraestrutura urbana e a ampliação da capacidade energética do país. As usinas contribuíram para fortalecer o sistema elétrico nacional, reduzindo riscos de desabastecimento e estimulando novos investimentos econômicos.

Entretanto, os impactos ambientais e sociais também foram significativos. As alterações no fluxo natural do rio afetaram rotas migratórias de diversas espécies de peixes, reduzindo estoques pesqueiros tradicionais. Comunidades ribeirinhas foram deslocadas ou tiveram seus modos de vida profundamente alterados. Agricultores perderam áreas produtivas devido às mudanças no comportamento das cheias e vazantes.

Os povos indígenas e populações tradicionais também relataram impactos sobre territórios, atividades econômicas e referências culturais associadas ao rio. Além disso, pesquisadores apontam mudanças nos ecossistemas aquáticos, na sedimentação e na dinâmica natural das águas, cujos efeitos ainda são objeto de estudos e debates científicos.

O Rio Madeira, portanto, representa uma síntese da própria história amazônica. Nele encontram-se as marcas da ocupação indígena ancestral, da expansão colonial, do Ciclo da Borracha, do Ciclo do Ouro e dos grandes projetos de desenvolvimento contemporâneos. É um rio que alimenta, transporta, produz riqueza e inspira culturas.

Ao mesmo tempo, sua trajetória revela os desafios permanentes de conciliar crescimento econômico, preservação ambiental e justiça social. O futuro do Madeira dependerá da capacidade da sociedade brasileira de reconhecer que suas águas não são apenas um recurso econômico, mas um patrimônio histórico, cultural e ecológico indispensável para a Amazônia e para as gerações futuras.

III PRIVATIZAÇÃO

É importante esclarecer um ponto: o Governo Federal não está propondo privatizar o Rio Madeira como recurso natural. O rio continua sendo um bem público da União, protegido pela Constituição. O que está em discussão é a concessão da Hidrovia do Rio Madeira à iniciativa privada, ou seja, a transferência da administração da navegação e de serviços associados para uma empresa concessionária por prazo determinado.

A proposta foi formalizada com a inclusão da Hidrovia do Rio Madeira no Programa Nacional de Desestatização (PND), por meio do Decreto nº 12.600/2025. O trecho objeto da concessão compreende aproximadamente 1.075 quilômetros entre Porto Velho e Itacoatiara, no Amazonas. O modelo prevê investimentos em dragagem, sinalização náutica, balizamento, monitoramento e manutenção da navegabilidade.

Os argumentos favoráveis

Os defensores da concessão afirmam que o Rio Madeira é hoje um dos principais corredores logísticos da Amazônia e do agronegócio brasileiro. A hidrovia permite o escoamento de grãos produzidos em Rondônia, Mato Grosso e outras regiões do Centro-Oeste para os portos do Arco Norte, reduzindo custos de transporte e aumentando a competitividade das exportações.

Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, a concessão permitiria uma gestão mais permanente da hidrovia, com dragagens contínuas, sinalização moderna e maior segurança para embarcações, especialmente durante os períodos de seca severa que atingiram a Amazônia nos últimos anos.

As críticas e preocupações

Por outro lado, a proposta gerou forte reação de organizações indígenas, ambientalistas, pescadores artesanais e parte dos movimentos sociais amazônicos. O principal temor é que o Madeira passe a ser tratado prioritariamente como corredor de exportação de commodities, subordinando os interesses das populações tradicionais aos interesses econômicos do transporte de cargas.

Entre as preocupações mais citadas estão:

Ampliação das dragagens e intervenções no leito do rio;

Impactos sobre a reprodução e migração de espécies de peixes;

Alterações nos ecossistemas aquáticos;

Possíveis prejuízos à pesca artesanal;

Falta de consulta adequada às comunidades tradicionais e povos indígenas;

Risco de aumento da pressão econômica sobre territórios amazônicos.

O olhar de Rondônia

Em Rondônia, o debate possui uma dimensão histórica muito profunda. O Rio Madeira não é apenas uma hidrovia de transporte. Ele foi a grande estrada natural dos povos indígenas, dos seringueiros do ciclo da borracha, dos garimpeiros do ciclo do ouro, dos regatões e dos ribeirinhos. Sua importância cultural ultrapassa em muito seu valor econômico.

Por isso, muitos pesquisadores defendem que qualquer modelo de concessão deve considerar não apenas indicadores de produtividade logística, mas também os direitos das comunidades tradicionais, a preservação ambiental e a manutenção dos modos de vida construídos ao longo de séculos nas margens do rio.

Uma questão que divide opiniões

O debate sobre a concessão do Rio Madeira coloca frente a frente duas visões de desenvolvimento:

De um lado, a visão que considera a hidrovia uma infraestrutura estratégica para o crescimento econômico nacional.

De outro, a visão que entende o Madeira como patrimônio ambiental, cultural e social da Amazônia, cuja gestão deve priorizar os povos que historicamente vivem de suas águas.

O desafio é encontrar um equilíbrio entre eficiência logística e proteção socioambiental. Afinal, o Rio Madeira é muito mais do que um corredor de exportação: ele é um dos pilares da identidade histórica, econômica e cultural de Rondônia e da Amazônia Ocidental.

OBS: O título da coluna “CULTURA & HISTÓRIA EM TRÊS TEMPOS” é uma homenagem ao jornalista Paulo Queiroz.