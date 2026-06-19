Revoltada, irmã de Deolane diz como a influenciadora enriqueceu

Por IG

Publicada em 19/06/2026 às 11h05

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, acabou perdendo a paciência nesta quinta-feira (18), data em que a advogada se tornou ré. Irritada com a situação, a irmã da influenciadora digital afirmou que o Ministério Público de São Paulo não apresentou provas da ligação da famosa com o PCC.

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A 'explosão' de Dayanne aconteceu horas depois de a Justiça aceitar a denúncia apresentada pelo órgão, relacionada à lavagem de dinheiro e organização criminosa. Sem pensar duas vezes, a empresária usou sua conta nas redes sociais para comentar o assunto publicamente.

"Ministério Público, qual o papel dele? Denunciar, né? Quer fazer justiça a todo custo. Até sem provas. Porque você entra no processo da Deolane e não tem provas", disparou Dayanne Bezerra. Além disso, segundo ela, sua irmã enriqueceu fazendo publicidade nas redes sociais.

"Só se tem a movimentação financeira dela, de publicidades que ela fez, que estão declaradas e tem contrato. Mas uma mulher pobre, nordestina, não pode ter enriquecido tanto, né? Isso afronta. Afronta muita gente", pontuou.

Em seguida, ela confirmou:

Mas sim, ela enriqueceu. Ela fez várias publicidades para várias empresas que quase todos os influenciadores fizeram, mas só ela tá lá. Como sempre, só elaIrmã de Deolane, Dayanne Bezerra.

Dayanne Bezerra, na mesma postagem, negou que Deolane Bezerra tenha “35 empresas” abertas em seu nome.

"Tanto se falou pra gerar o efeito manada: ‘Deolane tem 35 empresas’. Gente, é só fazer uma busca na Junta Comercial. Deolane tem cinco empresas ativas e duas inativas. Vá lá, faça uma busca simples", declarou.

É importante destacar também que a defesa da influenciadora disse que o recebimento da denúncia não representa “qualquer conclusão acerca dos fatos imputados” e que “vai utilizar todos os meios necessários ao esclarecimento do caso”. Os representantes ainda disseram que a famosa é inocente e não enriqueceu de maneira ilícita, como vem sendo acusada.

Nesta quinta-feira (18), a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do MP e tornou a influenciadora e advogada Deolane Bezerra ré por organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Contudo, além dela, também se tornaram réus Marco Willian Herbas Camacho, o Marcola, Paloma Sanches Herbas Camacho, Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Junior e Everton de Sousa.

Atualmente, a influenciadora é investigada por envolvimento com a facção e está presa preventivamente desde 21 de maio de 2026, em Tupi Paulista (SP).

É importante destacar que, ao aceitar a denúncia do Ministério Público, a Justiça torna a pessoa ré e dá início à ação penal. Entretanto, isso não significa que ela foi condenada. Apenas que, a partir dessa decisão, o processo segue para a fase de produção de provas e apresentação da defesa, até que a Justiça decida se o acusado é culpado ou inocente.