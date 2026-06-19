Quem é Bruna Pinheiro, suposta pivô do fim de Vini Jr e Virginia

Por IG

Publicada em 19/06/2026 às 10h52

Bruna Pinheiro, que ficou conhecida como pivô do término entre Virginia e Vini Jr., voltou a agitar as redes sociais ao revelar que foi desbloqueada pelo craque da Seleção.

A influenciadora contou que foi pega de surpresa com a decisão do atleta, um mês após ser envolvida na polêmica separação do jogador e da empresária.

De acordo com a morena, ela percebeu que voltou a ter acesso ao perfil dele depois de ter sido bloqueada no mês passado. Bruna Pinheiro explicou que o bloqueio aconteceu logo após os rumores e os ataques virtuais.

Embora tenha negado ter sido pivô da separação, isso nunca diminuiu os ataques. “Desbloqueou agora, depois da estreia na Copa do Mundo . Descobri porque vi um post com a marcação dele e consegui entrar no perfil. Levei um susto porque estava bloqueada mesmo. Até comemorei o gol dele no último jogo, postei, mas não conseguia ver o perfil”, explicou ela à Quem.

A famosa explicou que, desde que a polêmica estourou, não teve qualquer contato com ele, mas confessou ter interpretado o desbloqueio como um sinal de que o assunto ficou para trás.

Não sei se foi ele, a equipe ou alguém que administra as redes. Mas achei curioso. Talvez o tempo tenha mostrado que eu nunca fui o problema da históriaBruna Pinheiro.

“E no fundo eles sabem disso, o Vini sabe quem eu sou. Nada como o tempo para esclarecer coincidências e inocentar quem não tem nada a ver”, acrescentou.

Eleita Miss Catar no concurso Miss Copa do Mundo, ela admitiu que o episódio trouxe consequências que ultrapassaram a repercussão nas redes sociais.

“Recebi muitos ataques e fui julgada por uma situação que fugia completamente do meu controle. Hoje olho para tudo isso com mais tranquilidade. Vida que segue. Fiquei mal com alguns comentários, era tudo novo para mim, mas está superado”, disse.

“Não tenho mágoa de ninguém. Só achei curioso perceber que o bloqueio desapareceu depois de tanto tempo”, finalizou.

Quem é Bruna Pinheiro?

Para quem não acompanhou, Bruna Pinheiro e Jessica de Paula passaram a dominar as redes sociais em maio. As duas foram apontadas como pivôs da separação após rumores envolvendo uma festa em Madri, na Espanha.

De acordo com as informações que circulam nas redes, as amigas são naturais de Piracicaba, no interior de São Paulo, e estavam na capital espanhola no mês passado. A dupla teria viajado à Europa a convite de amigos de Vini Jr.

Atualmente, Bruna Pinheiro soma quase 80 mil seguidores e já atuou na RedeTV!. Embora tenha chamado a atenção recentemente, mesmo antes de Vini Jr. assumir o namoro com Virginia, a modelo já publicava registros ligados ao universo do futebol.

Em outubro do ano passado, por exemplo , ela chegou a compartilhar uma visita ao estádio Santiago Bernabéu poucos dias antes de o relacionamento se tornar público.