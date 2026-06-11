Processo Seletivo da Educação registra 1.451 inscrições para 55 vagas

Por Assessoria

Publicada em 11/06/2026 às 08h57

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), registrou 1.451 inscrições no Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para atuação na rede municipal de ensino.

Ao todo, foram ofertadas 55 vagas distribuídas entre os cargos de Assistente de Sala (20 vagas), Cuidador de Alunos (10 vagas), Inspetor de Alunos (10 vagas), Supervisor Escolar (6 vagas), Secretário Escolar (3 vagas), Orientador Educacional (3 vagas), Motorista de Viaturas Pesadas (2 vagas) e Motorista de Viaturas Leves (1 vaga).

Entre os cargos com maior número de inscritos estão Cuidador de Alunos, com 487 candidatos, Assistente de Sala, com 400 inscrições, e Secretário Escolar, com 195 inscritos. O processo também contabilizou 157 inscrições para Inspetor de Alunos, 76 para Supervisor Escolar, 54 para Motorista de Viaturas Leves, 52 para Orientador Educacional e 30 para Motorista de Viaturas Pesadas.

Atualmente, a comissão responsável realiza a conferência da documentação apresentada pelos candidatos, etapa fundamental para a validação das inscrições e atribuição das respectivas pontuações.

Conforme o cronograma do certame, o resultado preliminar da análise documental e das notas será publicado em 22 de junho. Os candidatos poderão apresentar recursos entre os dias 23 e 25 de junho. Na sequência, será divulgado o resultado preliminar e a convocação para o procedimento de heteroidentificação, previsto para ocorrer entre os dias 1º e 7 de julho.

O resultado final classificatório está previsto para ser publicado em 21 de julho, seguido da homologação do certame em 22 de julho.

Todas as publicações, resultados e comunicados oficiais relacionados ao processo seletivo serão disponibilizados nos canais oficiais do município, conforme previsto no edital.