PREVISÃO DO TEMPO: Tempo seco em Rondônia deve manter calor acima de 32°C neste domingo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/06/2026 às 09h30

O calor deve ganhar força em Rondônia ao longo deste domingo (7), especialmente no período da tarde, quando a umidade relativa do ar tende a cair em várias regiões do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as temperaturas máximas podem passar dos 32°C em diversos municípios.

A condição exige atenção da população, principalmente em relação à hidratação e à exposição ao sol nos horários mais quentes. A recomendação do INMET é evitar permanência prolongada sob o sol e aumentar a ingestão de líquidos. Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios devem ter cuidado redobrado por causa do tempo seco.

O cenário é provocado pela atuação de uma massa de ar seco sobre Rondônia. Essa condição mantém o predomínio de sol, poucas nuvens e baixos índices de umidade relativa do ar em boa parte do território estadual.

A previsão não indica chuvas significativas para este domingo. Nas regiões centro e sul do estado, onde o período de estiagem começa a se firmar, o tempo deve permanecer mais estável. Já no extremo norte de Rondônia, podem ocorrer precipitações isoladas e de baixo volume durante o dia.

Para os próximos dias, a tendência é de manutenção do tempo firme no estado. O predomínio deve continuar sendo de sol, calor e baixa possibilidade de chuva, dentro de um padrão comum para esta época do ano na região.