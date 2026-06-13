PREVISÃO DO TEMPO: Rondônia a mínima é de 24°C e a máxima de 30°C com chuva em pontos isolados

Por Viviane de Oliveira Vieira

Publicada em 13/06/2026 às 08h00

Instabilidades seguem predominando em grande parte da Região Norte

A previsão do tempo para sábado (13) é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte da Região Norte do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As condições atmosféricas favorecem a manutenção das instabilidades, especialmente sobre áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará, onde são esperados os maiores volumes de chuva.

De acordo com o INMET, os maiores acumulados de precipitação da semana devem se concentrar entre o Amazonas, Roraima, Amapá e o centro-norte do Pará. Em algumas localidades, os volumes podem ultrapassar 150 mm ao longo da semana, especialmente no noroeste paraense e no norte amapaense. No Amazonas e em Roraima, há previsão de acumulados próximos de 100 mm em áreas isoladas. No Acre, Rondônia e centro-norte do Pará, as chuvas tendem a ocorrer de forma mais irregular, com volumes de até 40 mm. No Tocantins, o tempo segue estável durante o período.

Em Rio Branco, no Acre, os termômetros devem variar entre mínima de 23°C e máxima de 32°C, com previsão de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Macapá, a mínima é de 24°C e a máxima de 32°C, com céu nublado e ocorrência de pancadas de chuva. Em Manaus, a temperatura varia entre mínima de 23°C e máxima de 31°C, também sob condições de céu nublado e chuva acompanhada de trovoadas isoladas.

Na capital paraense, Belém, os termômetros devem marcar mínima de 24°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva. Em Porto Velho, Rondônia, a mínima é de 24°C e a máxima de 30°C, com chuva em pontos isolados. Já em Boa Vista, Roraima, as temperaturas ficam com mínima de 25°C e máxima de 31°C, com tempo nublado e pancadas de chuva ao longo do dia.

Palmas, no Tocantins, apresenta cenário diferente das demais capitais da região. A previsão indica muitas nuvens, mas sem expectativa de volumes significativos de chuva. As temperaturas devem variar com mínima de 20°C e máxima de 35°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).