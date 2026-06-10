Prefeitura segue intensificando os trabalhos de recuperação e manutenção da infraestrutura urbana

Por Guajará Notíciais

Publicada em 10/06/2026 às 14h35

A Prefeitura de Guajará-Mirim segue intensificando os trabalhos de recuperação e manutenção da infraestrutura urbana em diversos pontos da cidade. Desta vez, os serviços chegaram ao Bairro Santo Antônio, atendendo a uma solicitação apresentada pelo vereador Augustinho Figueiredo (MDB), que tem acompanhado de perto as demandas da comunidade.

Desde o final do mês de maio, o parlamentar vinha reivindicando junto ao Poder Executivo Municipal ações voltadas à melhoria das condições de trafegabilidade, limpeza urbana e iluminação pública na localidade. Sensível aos pedidos da população e às solicitações encaminhadas pelo vereador, o prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho, determinou o início dos trabalhos no bairro.

As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sob a coordenação do secretário Gerson Maia, executam serviços de limpeza, terraplanagem, encascalhamento de vias e melhorias na iluminação pública, proporcionando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores.

Para o vereador Augustinho Figueiredo, a parceria entre o Legislativo e o Executivo é fundamental para garantir avanços concretos para a população. O parlamentar destacou a atenção dispensada pelo prefeito Netinho e pelo secretário Gerson Maia ao atenderem prontamente a demanda apresentada.

"Quero agradecer ao prefeito Netinho e ao secretário Gerson Maia pela sensibilidade e pelo compromisso com os moradores do Bairro Santo Antônio. São ações que refletem diretamente no bem-estar da comunidade e demonstram que, quando os poderes trabalham em sintonia, os resultados chegam para quem mais precisa", afirmou o vereador.

Augustinho Figueiredo reforçou ainda que continuará acompanhando as necessidades dos bairros e buscando junto à administração municipal investimentos e melhorias para todas as regiões da cidade.

Com a execução dos serviços, a gestão municipal reafirma seu compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e com o atendimento das demandas apresentadas pela população por meio de seus representantes no Legislativo.

"Seguimos trabalhando por uma Guajará-Mirim cada vez melhor para todos", destacou o vereador Augustinho Figueiredo.