Prefeitura realiza vistoria nas obras da Unidade de Saúde do Bairro Vista Alegre e da ampliação do Hospital Municipal

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 14h38

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, acompanhada pela Comissão de Vereadores, realizou nesta quarta-feira uma visita de acompanhamento às obras da Unidade de Saúde do Bairro Vista Alegre e da ampliação do Hospital Municipal.

As duas obras já estão na fase final, com serviços de limpeza e ajustes sendo executados para que possam ser entregues à população nos próximos dias. Na sequência, terá início a instalação da mobília e dos equipamentos que irão compor os novos espaços de atendimento.

A ampliação da estrutura de saúde representa um importante avanço para o município, proporcionando mais conforto, modernidade e eficiência nos serviços oferecidos à população. Entre os investimentos estão camas elétricas, aparelhos de ar-condicionado e novos equipamentos destinados à realização de exames e procedimentos cirúrgicos.

Com mais esta etapa concluída, Espigão d’Oeste fortalece sua rede municipal de saúde, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais qualidade e dignidade para os pacientes e profissionais que utilizam os serviços públicos de saúde.

Prefeitura de Espigão d’Oeste: trabalhando para oferecer uma saúde cada vez mais moderna, humana e eficiente para todos.