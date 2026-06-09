Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 08h28

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, promoveu no último domingo (07) uma capacitação voltada aos profissionais do Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas, com foco em aprimorar os atendimentos em situações de emergência que envolvam múltiplas vítimas.

A iniciativa teve como objetivo preparar as equipes para agir de forma eficiente em ocorrências complexas, garantindo mais segurança e agilidade no atendimento. Participaram do treinamento todos os profissionais que atuam diretamente na urgência e emergência da unidade hospitalar, entre eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas, equipes de limpeza e conservação, entre outros colaboradores.

O prefeito Jeverson Lima destacou que os investimentos realizados pela administração municipal vão além da infraestrutura e da aquisição de equipamentos hospitalares.

“Além das melhorias estruturais e dos investimentos em equipamentos, também priorizamos a qualificação contínua das nossas equipes, para assegurar um atendimento cada vez mais ágil, humanizado e eficiente à população, especialmente em situações de emergência”, afirmou.

A capacitação contou com a parceria do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Departamento Municipal de Trânsito – Demtran, Polícia Rodoviária Federal, concessionária Nova 364 e estudantes integrantes da Liga Acadêmica de Atendimento Pré-Hospitalar de Rondônia – LAMPH-RO, da Fimca Jaru.