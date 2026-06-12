Prefeitura informa que aprimeira parcela do 13º salário dos servidores já está na conta

Por Assessoria

Publicada em 12/06/2026 às 08h51

Alô, servidor espigãoense! A primeira parcela do 13º salário já está na conta. E o timing não poderia ser melhor: sexta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados batendo à porta e a 4ª Feira Cultural Café com Milho começando amanhã.

Mais de R$ 2 milhões injetados na economia local. É dinheiro que vai virar presente especial, vai virar movimento no comércio, vai virar sorriso em família.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você, servidor, faz parte dessa transformação.