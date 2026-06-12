Prefeitura de Jaru promove mais uma etapa de inserção gratuita do contraceptivo Implanon

Por Assessoria

Publicada em 12/06/2026 às 08h36

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realizou nesta quinta-feira (11), no Centro de Saúde Especializado da Mulher, mais uma etapa de inserção do anticoncepcional Implanon.

Cerca de 80 mulheres foram atendidas e receberam o contraceptivo subdérmico de forma totalmente gratuita. A aquisição dos implantes foi viabilizada por meio de recurso destinado pelo deputado federal Lúcio Mosquini, mais contrapartida da Prefeitura de Jaru, e atende a uma solicitação feita pela vereadora e presidente da Câmara Municipal, Tatiane da Saúde.

O prefeito Jeverson Lima reforçou que o Implanon é disponibilizado na rede municipal de saúde por meio do Programa de Planejamento Familiar, executado pela Semusa. “Nossa parceria com o deputado Lúcio tem contribuído com diversas áreas, em especial no que diz respeito à saúde. O envio deste recurso possibilitou um aumento na oferta do Implanon, principalmente para o público prioritário”, relatou.

A secretária de saúde Jaíne Barboza destacou que, para ter acesso ao Implanon, é necessário ter idade entre 14 e 49 anos. “As mulheres podem ir até a unidade de saúde mais próxima, realizar a avaliação com o profissional habilitado e solicitar o agendamento para inserção do implante, que previne a gravidez por até três anos e é um dos métodos contraceptivos de longa duração mais eficazes que existe”, disse.